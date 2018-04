WEBSFERA – 15 DE OUTUBRO

TECHCRUNCH

Apple planeja modo de censurar mensagens

Depois de anunciar com pompa a capacidade do iPad de barrar páginas pornográficas, Steve Jobs, mentor da Apple, revelou seu novo plano: uma ferramenta para censurar mensagens de texto. Aparentemente, o programa servirá para pais preocupados com a troca de mensagens impróprias de adolescentes com adultos com más intenções.

http://techcrunch.com/2010/10/12/apple-patents-anti-sexting-device/

EL PAÍS

Vítimas de lama voltam para casa na Hungria

Os moradores do povoado mais afetado pelo vazamento de lama tóxica na Hungria poderão voltar a suas casas hoje. Há o risco de que muros se rompam de novo, mas o governo garante que desta vez um dique impedirá uma nova enxurrada.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/habitantes/aldea/afectada/vertido/Hungria/podran/volver/manana/casas/elpepusoc/20101014elpepusoc_4/Tes

BBC

Piloto da Qatar Airways morre durante voo

Um capitão da empresa aérea Qatar Airways morreu esta semana enquanto pilotava das Filipinas para Doha, capital do Catar. Após o incidente, o voo foi desviado para a Malásia e seguiu viagem duas horas depois. A empresa não revelou a causa da morte.

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/10/101014_aviao_morre_pu.shtml

THE NEW YORK TIMES

Biden diz que vaga de vice em 2012 é dele

Os rumores de que Hillary Clinton ocuparia a vice-presidência na chapa de Barack Obama nas eleições de 2012 foram desmentidos por ninguém menos que o atual ocupante do cargo. Joe Biden garante que Obama já o convidou. E ele pretende aceitar.

http://www.nytimes.com/2010/10/13/us/politics/13biden.html?_r=1