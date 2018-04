WEBSFERA – 16 DE OUTUBRO

DER SPIEGEL

Museu alemão inaugura 1ª exposição sobre Hitler

O Museu Histórico Alemão, em Berlim, inaugurou a primeira grande exposição sobre Adolf Hitler no pós-guerra. A maior preocupação dos curadores do museu era tirar o caráter de “homenagem” da mostra, que reúne retratos e objetos relacionados ao fuehrer. Autoridades torcem para que a exposição não atraia neonazistas ou protestos pacifistas.

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,722612,00.html

EURASIANET

Geórgia quer ser a Suíça do Cáucaso

O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, pretende transformar as montanhas de Svaneti, no norte do país, em uma Suíça do Cáucaso. O projeto da área turística recebeu sinal verde, ainda que os estudos ambientais não tenham sido concluídos.

http://www.eurasianet.org/node/62144

HUFFINGTON POST

Crise mundial faz rainha cancelar festa de Natal

A rainha Elizabeth II cancelou a tradicional festa de Natal do Palácio de Buckingham. Segundo a rainha, a crise econômica tirou o clima natalino da família real. Cerca de 1.200 pessoas eram esperadas para o evento, marcado para 13 de dezembro.

http://www.huffingtonpost.com/2010/10/14/queen-elizabeth-ii-cancel_n_762395.html

THE GUARDIAN

Senegal dá 163 bolsas de estudo a haitianos

O presidente senegalês, Abdoulaye Wade, queria dar terras para os haitianos que voltassem para a África após o terremoto, mas se contentou com bolsas de estudo. Na quarta-feira, 163 estudantes haitianos chegaram a Dacar, onde foram recebidos com festa.

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/14/senegal-haiti-earthquake-student-refugees