Websfera – 16/4

BBC

Americanos não podem mais adotar russos

Uma semana depois de uma enfermeira americana devolver o filho adotivo de 7 anos, sozinho, num voo só de ida para a Rússia, veio uma dura resposta diplomática. Os russos decidiram suspender todas as adoções a famílias dos EUA até que ambos cheguem a um acordo. O menino Artyom Savelyev chegou sozinho ao aeroporto de Moscou, portando uma carta datilografada com um pedido para que as autoridades russas anulassem a adoção. O argumento era de que a criança era “mentalmente instável”. O chanceler Sergei Lavrov classificou de “além de imoral” o tratamento dado ao garoto. A Rússia é a terceira origem de crianças estrangeiras adotadas nos EUA. Foram 1.586 adoções em 2009.

ART NEWS

Um novo Michelângelo em Nova York?

Sem gastar um dólar, o Metropolitan Museum de Nova York quer atrair visitantes com um novo Michelangelo. Uma análise detalhada mostra que um quadro atribuído ao renascentista Francesco Granacci seria do pintor da Capela Sistina. Não se sabe o novo valor da obra, hoje avaliada em US$ 150 mil.

NEW YORK TIMES

Mensagens no Twitter vão virar história

Geniais ou medíocres, as frases de até 140 caracteres que alimentam o Twitter ganharão um arquivo de respeito. O Congresso Americano armazenará todas as mensagens públicas postadas desde 21 de março de 2006, data em que a primeira foi enviada. O microblog recebe 55 milhões de sentenças diariamente.

REUTERS

Afegãos ganham para destruir o próprio ópio

Agricultores afegãos estão destruindo cada hectare de papoula que plantaram em troca de US$ 300. Esta é a estratégia dos EUA para atacar, sem sujar as mãos, a fonte do ópio que se transforma em heroína e financia terroristas. Cerca de 90% da heroína mundial vem do ópio afegão. O agricultores ganham mais com o mercado da droga, mas aceitam o acordo porque, feita a colheita, os americanos podem confiscar o produto.

