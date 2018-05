WEBSFERA – 18 DE ABRIL – SEGUNDA (Rodrigo Cavalheiro)

THE WASHINGTON POST

Muçulmanas dos EUA querem boicotar França

A decisão francesa de multar e eventualmente prender muçulmanas que cubram o rosto com véus islâmicos provocou reações antagônicas nos EUA. Parte das muçulmanas americanas defendeu uma prática popular no país, mas rara no mundo árabe: boicotar todos os produtos franceses até que a lei seja revertida. A multa francesa é de até 150.

LOS ANGELES TIMES

Taleban investe em espionagem rudimentar

Taleban aprofundou a infiltração de agentes em instituições afegãs e reforçou a vigilância sobre as tropas afegãs e estrangeiras. A estratégia é usar a estrutura tribal e mensageiros a pé para conseguir informações sobre as tropas ocidentais.

MCT

Guerra piora casos de doença mental na Líbia

Médicos em Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia e capital dos rebeldes, dizem que as visitas ao hospital psiquiátrico aumentaram 50% desde o meio de fevereiro, quando começou a revolta contra o regime do ditador Muamar Kadafi.

INDIANA. 2030 é o ano em que a Índia deve ultrapassar a China em população. O país tem 1,21 bilhão de habitantes e a taxa de crescimento anual é de 17,6% (Fonte: AFP)

THE NEW YORK TIMES

Chinês sem escritura, chinês sem namorada

Wang, de 28 anos, ganha US$ 900 por mês. Em Pequim, onde um apartamento médio custa US$ 150 mil, ele tem pouca chance de comprar uma casa – e de arranjar namorada. Seu perfil em uma agência de encontros foi rejeitado seis vezes só por essa razão.