WEBSFERA – 18 DE JANEIRO

EXAMINER.COM

Irã proíbe as bonecas Barbie por ‘moralidade’

O Irã proibiu a venda de bonecas Barbie no país. A polícia moral islâmica foi orientada a procurar e retirar das lojas os exemplares do brinquedo que ainda estejam disponíveis. A decisão foi tomada pelo governo porque a boneca representaria “uma influência cultural decadente” ocidental e feriria os costumes e a moralidade da República Islâmica.

THE GUARDIAN

Diretoria leiloa licença de funcionamento de escola

Um site de leilões na Suécia retirou do ar o anúncio de uma licença para administrar uma escola colocado por um grupo que conseguiu o documento junto ao governo. A permissão foi posta à venda por 500 mil coroas, o equivalente a cerca de US$ 70 mil.

CHINA DAILY

Voluntários salvam cães de virarem comida

Um grupo de voluntários chineses conseguiu interceptar um carregamento com quase mil cães vivos que seriam enviados a matadouros e feiras em uma província do sul do país. A mobilização começou em no blog de um ativista dos direitos dos animais.

LOS ANGELES TIMES

Veterano é acusado de matar quatro sem-teto

Um veterano da guerra do Iraque foi acusado de matar quatro moradores de rua em Orange County, no Estado americano da Califórnia. Segundo a família, Itzcoatl Ocampo, de 23 anos, voltou da guerra com graves traumas e dizendo ouvir vozes.