WEBSFERA – 20 DE JANEIRO

LOS ANGELES TIMES

Polícia investiga crime no letreiro de Hollywood

A polícia de Los Angeles investiga um crime bárbaro ocorrido nas proximidades do famoso letreiro de Hollywood. Partes de um corpo humano foram encontradas em diversos pontos do terreno sob as letras gigantes que formam o nome em Hollywood Hills. Os policiais ainda não encontraram pistas do criminoso ou do motivo que levou ao ato.

ATLANTA JOURNAL

Pergunta racista leva professor a se demitir

Um professor da escola primária Beaver Ridge, em Atlanta, pediu demissão após pais de alunos denunciarem uma pergunta racista elaborada por ele em uma prova. A questão, de matemática, envolvia o cálculo de quantas chibatadas um escravo levaria.

ABC.ES

Radicais islâmicos criam concurso de desenhos

Um site mantido por radicais islâmicos lançou um concurso de desenhos. Os visitantes são conclamados a fazerem obras que exaltem os princípios defendidos pelos organizadores, que são favoráveis ao fundamentalismo e a atos de terrorismo.

LA NACIÓN

Roqueiro argentino é preso com arma militar

O líder da banda de rock argentina Viejas Locas, Cristian “Pity” Alvarez, foi detido pela polícia de Buenos Aires por carregar uma arma militar. O vocalista foi parado em uma blitz e os policiais encontraram uma pistola de uso exclusivo do exército.