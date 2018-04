WEBSFERA – 20 DE OUTUBRO

THE INDEPENDENT

Sequestro movimenta US$ 1,5 bi no mundo

Funcionários de organizações de ajuda humanitária, de empresas ocidentais e turistas têm sido presa fácil de grupos criminosos especializados em sequestros, crime que movimenta anualmente cerca de US$ 1,5 bilhões. São realizados 12 mil sequestros por ano. Neste momento, há pelo menos 2 mil pessoas em cativeiros no mundo.

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/the-1-billion-hostage-trade-2108947.html

THE NATIONAL

Córsega estuda separação da França

O nacionalismo na Córsega tem crescido tanto que muitos grupos na ilha já defendem abertamente a independência ou uma maior autonomia da França. O separatismo tem sido difundido pelo partido Corsica Libera, fundado no ano passado.

http://www.thenational.ae/news/worldwide/corsica-considers-independent-status

THE WASHINGTON POST

Crescem as críticas ao voto eletrônico na Índia

Crescem as críticas à confiabilidade das urnas eletrônica na Índia, onde o sistema chegou em 2004. Eleitores reclamam que os botões emperram e direcionam o voto para os candidatos errados. Políticos tem dúvidas sobre votações dos últimos dois anos.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/17/AR2010101702812.html

THE HUFFINGTON POST

Corte oficializa violência doméstica nos Emirados

Agora é oficial. A mais alta corte dos Emirados Árabes decidiu que os homens podem bater nas mulheres e nos filhos, desde que a surra não deixe marcas físicas. A decisão reflete a forte influência do islamismo nas leis locais.

http://www.huffingtonpost.com/2010/10/18/uae-men-can-beat-wives-an_n_766467.html