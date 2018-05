WEBSFERA – 21 DE ABRIL

THE NEW YORK TIMES

África do Sul alardeia entrada no BRICS

A entrada da África do Sul no grupo BRICS, com Brasil, Rússia, Índia e China, foi criticada. E emergentes como México, Turquia ou Indonésia? O presidente Jacob Zuma ignorou a piada de que a escolha só justificaria o “s” da sigla (South Africa, em inglês). Seu governo, acusado de corrupção, publicou anúncios sobre “ser do BRICS” em vários países.

GEOSPATIAL

Disputa por territórios faz Google mudar mapa

A disputa territorial entre Costa Rica e Nicarágua levou o Google a mudar a linha da fronteira entre os países. Na web, a Nicarágua se estendia até as margens do rio, enquanto mapas oficiais dizem que a Costa Rica é soberana nas duas margens do rio.

HOUSTON CHRONICLE

Três feridos em jardim de infância texano

Uma criança de seis anos feriu ontem dois colegas e a si mesmo quando a pistola que levou para o jardim de infância escorregou de seu bolso. O cenário da história é o Texas, um dos estados americanos mais liberais quanto ao porte de armas.

THE WASHINGTON POST

Grupo não quer debater mais origem de Obama

Republicanos importantes notaram que a teoria de que Barack Obama não é americano, além de ignorada pelo rival, cai mal entre os eleitores. Eles tentam domar gente como o bilionário Donald Trump e o Tea Party, que insistem em repetir o conto.

