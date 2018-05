WEBSFERA – 26 DE JANEIRO

THE NATIONAL

Homem constrói casa com cédulas trituradas

Frank Buckley, um artista plástico desempregado irlandês, conseguiu construir uma casa utilizando blocos de notas de euro trituradas. As cédulas inutilizadas foram doadas a Buckley pela Casa da Moeda da Irlanda. O artista decidiu erguer a casa como “um monumento à loucura”. Há cerca de 1,8 bilhão de euros em notas destruídas no projeto.

BBC

Prisioneiros costuram os lábios em protesto

Milhares de prisioneiros das cadeias do Quirguistão estão em greve de fome contra as más condições de vida. Entre eles, cerca de 1.300 costuraram os lábios para protestar depois que uma decisão judicial autorizou a alimentação forçada de detentos.

TIMES OF INDIA

Sikhs exigem desculpas de apresentador de TV

Entidades que representam os sikhs exigem que o apresentador americano Jay Leno peça desculpas por uma piada com o Templo Dourado, local sagrado da religião. Leno mostrou uma foto do lugar dizendo que seria a “casa de verão” de Mitt Romney.

THE TELEGRAPH

Ministro copia discurso de filme na Austrália

O ministro dos Transportes da Austrália, Anthony Albanese, copiou trechos de um discurso encenado pelo ator Michael Douglas em um filme de 1995 para criticar adversários. O “plágio” foi denunciado pelos próprios rivais atacados no discurso.