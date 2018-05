WEBSFERA – 30 DE ABRIL

EL PAÍS

Superman renunciará à cidadania americana

Um dos símbolos do ‘american way’ cansou-se da função. É o que Superman diz na edição 900 de seus quadrinhos publicados pela DC Comics. No enredo, o herói é criticado por aparecer em protesto contra o presidente do Irã, e diz que abrirá mão da cidadania, por não aturar mais ver seus atos usados como propaganda política dos EUA

Barcelona veta o uso de trajes de banho nas ruas

Circular pelas ruas de Barcelona em trajes de banho ou sem roupa está proibido pela Assembleia da cidade. Quem ferir a norma estará sujeito a uma multa que varia de 300 a 500 euros, mas pode escapar da punição caso aceite vestir-se no momento do flagrante

Corte limita exercícios de segurança em Israel

As Forças de Defesa de Israel não distribuirão mais máscaras antigás para toda a população como pretendiam. Com orçamento reduzido, apenas 55% dos cidadãos terão os equipamentos para exercícios de segurança nacional que ocorrerão em junho

21,3%

é a taxa de desemprego atual registrada na Espanha. O número de desempregados cresceu em 213.500 no primeiro trimestre deste ano e já chega perto dos cinco milhões no total

