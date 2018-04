WEBSFERA – 30 DE OUTUBRO

ROLL CALL

Definida a maioria no Senado americano

Não está claro se a maioria no Senado americano será republicana ou democrata após as eleições de terça-feira nos EUA. Certo é que a maior parte da casa será, não importa o resultado, composta por milionários. Há 45 parlamentares nesta situação, sendo que o mais rico é o democrata John Kerry, com um patrimônio líquido de US$ 188 milhões. Mesmo os mais modestos representantes estão longe da pobreza: o senador Herb Kohl, que (no papel) tem um patrimônio de US$ 4,6 milhões, é dono do time de basquete Milwaukee Bucks, cujo valor na prática é de US$ 254 milhões. Embora o país viva a pior crise desde 1929, o patrimônio dos senadores cresceu 4% em relação a 2008, algo em torno de US$ 680 milhões.

BBC

Liberar maconha confunde, diz Calderón

A venda legal da maconha tem ganhado apoio de muitos ex-presidentes e o rechaço absoluto de um em atividade: o mexicano Felipe Calderón. Ele diz “ser confuso e difícil” explicar aos mexicanos porque morre tanta gente e se gasta tanto na guerra das drogas se há projetos para vendê-las livremente.

THE NEW YORK TIMES

Aos 4 anos, processado por negligência ao pedal

Um juiz de Manhattan decidiu que um menino de 4 anos é responsável pelo choque de sua bicicleta contra uma mulher de 87 anos. Ela quebrou uma costela e morreu semanas depois. A criança e seus pais serão acusados de negligência. O juiz considerou “razoável” que uma criança dessa idade evitasse bater em um idoso.

CNN

A mais alta tecnologia, agora no lugar mais alto

A implantação de uma base de telefonia 3G ao pé do Monte Everest já permite que alguém no topo ligue para dizer “cheguei” ou publique a foto no Facebook antes de descer (a parte mais perigosa). Pelo menos 30 mil turistas visitam a região anualmente, mas o equipamento é capaz de servir apenas 50 pessoas simultaneamente. O curioso é que a mesma empresa tem a base 3G mais profunda, em uma mina europeia a 1,4 km da superfície.

