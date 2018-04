Websfera – 7/4

EU OBSERVER

Briga entre Macedônia e Grécia perto do fim

Gregos e macedônios vivem às turras por causa do nome adotado pela ex-república iugoslava após sua independência, em 1991. Na época, Atenas fez campanha contra o reconhecimento da Macedônia, argumentando que o nome está ligado à história grega e pertence a uma de suas províncias. A solução para que o país entrasse na ONU foi batizá-lo de Ex-República Iugoslava da Macedônia. Há quase uma década, por causa do disputa, a Grécia veta a entrada dos macedônios na União Europeia. A birra, que já dura 19 anos, está perto do fim. Na segunda-feira, um diplomata grego disse que seu país cedeu e permitirá que o vizinho se chame “Macedônia do Norte”. Só falta os macedônios aceitarem.

FOREIGN POLICY

Petraeus nega ser

candidato a presidente

Em uma descontraída entrevista à revista Foreign Policy, o general David Petraeus, comandante das forças americanas no Iraque e no Afeganistão, disse que não será candidato a presidente dos EUA. “Não (serei candidato), não consigo ser mais categórico do que isso”, disse o general Petraeus.

LOS ANGELES TIMES

Ativistas criticam ajuda à elite militar indonésia

Os planos dos EUA de treinar a Kopassus, elite do Exército indonésio, que é acusada de abusos de direitos humanos, irritou ativistas de direitos humanos. A Kopassus está envolvida em sequestros, desaparecimentos e assassinatos, dentro da Indonésia e nos países vizinhos de Timor Leste e Papua-Nova Guiné.

THE WASHINGTON POST

Rússia muda posição

sobre tragédia de Katyn

O massacre de Katyn é bem conhecido. Em 1940, os soviéticos assassinaram 20 mil poloneses, a maioria numa floresta perto da vila de Katyn. Stalin culpou os nazistas e a Rússia nunca admitiu a culpa. Na sexta-feira, a TV estatal russa exibiu o filme Katyn, que conta a verdadeira história do massacre, o que causou surpresa na Polônia. Varsóvia vê a mudança de atitude como um gesto de aproximação do premiê Vladimir Putin.

