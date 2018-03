Websfera de quarta-feira

THE WASHINGTON POST

Mascarado assalta em sessões do filme ‘Batman’

Um ladrão misterioso tem atacado em sessões do filme “Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge” no México. Os crimes começaram logo após a estreia do filme, que ficou marcada pelo massacre cometido por James Holmes em um cinema do Estado americano do Colorado. O bandido mexicano, que age mascarado, já roubou duas salas de exibição no Estado de Chihuahua.

TAMPA BAY TIMES

Cidade proíbe bonecos na Convenção Republicana

A cidade de Tampa, no Estado americano da Flórida, proibiu o uso de bonecos gigantes e marionetes em protestos políticos durante a Convenção do Partido Republicano. O evento, que vai oficializar a candidatura de Mitt Romney à presidência, acontecerá no fim de agosto.

CLARÍN

Córdoba paga passagem para que prostitutas saiam

A prefeitura de Córdoba, na Argentina, decidiu oferecer passagens para que prostitutas de fora voltem para suas cidades de origem. A medida, muito criticada, faz parte de uma operação para fechar prostíbulos e processar os exploradores de mulheres.

AP

Arábia Saudita bane o fumo em lugares públicos

O governo da Arábia Saudita proibiu o fumo na maior parte dos locais públicos do país. Fica proibido fumar em restaurantes, supermercados, cafeterias e shoppings, entre outros lugares. O tabaco já havia sido banido dos aeroportos sauditas no ano passado.