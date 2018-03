Websfera de quarta-feira

IL MESSAGGERO

Itália veta biquinis em concurso de misses

A nova diretoria da emissora RAI anunciou que as concorrentes do concurso Miss Itália não aparecerão mais usando biquínis na competição. A mudança foi determinada pela recém-empossada presidente da empresa, Anna Maria Tarantola. As peças serão substituídas por maiôs inteiros inspirados nos concursos da década de 1950.

JERUSALEM POST

Israelenses protestam contra reajuste do pão

Integrantes da Knesset, o Parlamento israelense, protestaram contra um aumento de 6,3% no preço do pão em estabelecimentos controlados pelo governo. O reajuste foi determinado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho.



CARACOL

Colômbia quer detenção para motoristas bêbados

O Senado colombiano avaliará novamente uma lei que pretende punir com prisão os motoristas flagrados ao volante embriagados. O presidente da Casa, Roy Barreras, diz que a medida pretende criar uma “ressocialização eficaz” para os infratores.

EL PAÍS

Madri amplia restrições aos horários dos bares

As autoridades de Madri ampliaram as restrições aos horários de funcionamento dos bares da cidade. A medida tem como pretexto reduzir o volume de ruído. Grupos de frequentadores e proprietários já se organizaram para protestar contra as novas regras.