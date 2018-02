Websfera de quinta-feira

THE NEW YORK TIMES

China retira barbatanas dos cardápios oficiais

O governo chinês baniu a sopa de barbatana de tubarão dos cardápios de banquetes oficiais. As autoridades não poderão mais servir a iguaria que é apontada como responsável por uma matança indiscriminada de animais. A nova medida, no entanto, só deve alcançar seu efeito prático completo em um prazo de cerca de três anos.

THE TELEGRAPH

Professora bêbada aplica prova de 23 horas

Landysh Zaripova, uma professora da Universidade Federal de Kazan, na Rússia, aplicou uma prova oral com duração de 23 horas aos alunos. Indignados, os estudantes relataram que Landysh deixava o local com frequência para beber em uma sala ao lado.

AP

Homem rouba dentes de Johannes Brahms

A polícia de Viena investiga um homem que teria violado o túmulo do compositor Johannes Brahms e roubado dentes dos restos mortais. O ladrão também é suspeito de cometer um roubo semelhante no túmulo do filho de Johan Strauss Jr.

TNT

Indiano é processado por explicar ‘milagre’

O indiano Sanal Edamaruku, líder de um grupo de céticos no país, responde a processo e pode ser preso desvendar um “milagre” em uma igreja de Vile Parle. Edamaruku descobriu que uma imagem “chorava” por causa de um vazamento na parede.