Websfera de quinta-feira

THE WASHINGTON POST

EUA vão rever cerca de 10 mil sentenças

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI vão revisar cerca de 10 mil condenações realizadas desde 1985. O objetivo é rever todas as provas forenses e descobrir se houve sentenças injustas e se alguns condenados teriam direito a um novo julgamento pela apresentação de fraudes processuais ou erros de análise de criminalística.

DAILY MAIL

Casal esconde bebê em mala no aeroporto

Policiais do aeroporto internacional de Sharjah, nos Emirados Árabes, prenderam um casal egípcio que tentou esconder o próprio bebê dentro de uma mala de mão. Os pais não tinha documentação que permitisse a entrada do filho no país.

METRO

Salva-vidas resgata homem e é demitido

Tomas Lopez, um salva-vidas da praia Hallandale, em Miami, foi demitido pouco depois de resgatar um banhista que se afogava. Lopez salvou o homem, mas foi mandado embora por ter agido fora de seu raio máximo de atuação determinado pela chefia.

EL PAÍS

Madri corta todo tipo de auxílio para moradia

O governo local de Madri decidiu cortar todos os tipos de auxílio-moradia oferecidos aos cidadãos. A decisão, motivada pelo agravamento da crise no país, deixa a descoberto milhares de cidadãos que utilizavam os “bônus” para pagar suas hipotecas.