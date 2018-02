Websfera de quinta-feira

ARS TECHNICA

EUA aceitarão registro de eleitores via Facebook

O Estado americano de Washington é o primeiro a anunciar que aceitará registro de eleitores via Facebook. O processo será feito por um aplicativo especialmente desenvolvido para validar a condição dos que pretendem votar. Outros 11 Estados já têm mecanismos de votação online, mas Washington é pioneiro no uso de uma rede social para esse fim.

WIRED

Militares lançam guia ‘de etiqueta’ em redes sociais

A Força Aérea dos EUA criou um manual para orientar as tropas no uso de redes sociais. O guia, que pode ser baixado no site da corporação, tem regras de “etiqueta” e dicas para manter alguma privacidade para os soldados menos acostumados às redes.

FOREIGN POLICY

Ilhota grega quer se tornar parte da Áustria

Imaginando uma solução radical para a crise econômica que abala o país, moradores da ilhota de Ikaria, na Grécia, defendem que o território seja entregue à Áustria. A embaixada grega em Viena já reagiu e disse que a ilha é “parte inseparável” do território.

ALASKA DISPATCH

Gato é reeleito prefeito de cidade no Alasca

Stubbs, um gato de estimação, foi reeleito prefeito da cidade de Talkeetna, no Alasca. O felino já ocupa o cargo há 15 anos. A história começou como uma brincadeira contra os candidatos locais, mas acabou virando um sucesso para o setor de turismo.