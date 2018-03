Websfera de quinta-feira

CLARÍN

Preso que fugiu vestido de mulher é encontrado

Marcelo “Monguito” Segovia, um detento que escapou vestido de mulher de uma prisão argentina, foi recapturado após três semanas pela polícia. Monguito foi encontrado após uma pista levar a um entregador de comida que seguia para sua casa.

WIRED

Coreia do Norte invade os EUA em novo filme

Um remake do filme Amanhecer Violento que será lançado em novembro mostrará uma invasão norte-coreana dos Estados Unidos. No enredo da obra original, lançada em 1984, os invasores eram militares cubanos e soviéticos em uma operação conjunta.

AP

Blackwater consegue acordo em processos

A empresa de segurança Academi LLC (novo nome da Blackwater) conseguiu um acordo e pagou US$ 7,5 milhões para se livrar de 17 processos judiciais no Estado da Carolina do Norte. A companhia era acusada de tráfico de armas e venda de segredos à Jordânia.