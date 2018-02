Websfera de sábado

TIMES LIVE

Família de Mandela lança grife inspirada no líder

A família de Nelson Mandela lançou uma grife de roupas inspirada no líder e ex-presidente sul-africano. A marca, chamada “Long Walk To Freedom”, terá suas peças vendidas apenas pela internet. Por enquanto, as filhas e netas de Mandela vendem bonés, camisetas e jaquetas, mas pretendem lançar até um reality show até o fim do ano.

AP

Gato sobrevive a 21 dias trancado em contêiner

Autoridades portuárias de Los Angeles descobriram um filhote de gato preso em um contêiner enviado do porto chinês de Xangai. A viagem pode demorar até 21 dias. O animal. que ficou sem água e comida, será levado a um abrigo e oferecido para adoção.

AFP

Integrantes de ‘culto canibal’ são detidos

Integrantes de um culto religioso que praticavam o canibalismo foram detidos pela polícia em Papua Nova Guiné. Os 29 presos fazem parte de uma seita que reúne cerca de mil pessoas em todo o país. O grupo é acusado de pelo menos sete assassinatos.

CNN

Armas de Bonnie e Clyde serão leiloadas

Duas armas utilizadas pelo casal de bandidos mais famoso dos Estados Unidos serão leiloadas. O preço esperado para os revólveres de Bonnie e Clyde é de até US$ 200 mil. As peças foram as usadas pelos criminosos no dia em que foram mortos.