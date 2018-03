Websfera de sábado

WSJ

Vândalos depredam monumento a Yeltsin

Um dos poucos monumentos a Boris Yeltsin na Rússia foi depredado por vândalos. A escultura, que fica na cidade de Yekaterinburgo, foi coberta de tinta azul e as letras do nome do ex-presidente foram arrancadas do pedestal. A homenagem a Yeltsin foi inaugurada em 2011 pelo hoje primeiro-ministro Dmitri Medvedev. Faxineiros já limparam a tinta.

REUTERS

Galeria de arte perde uma obra de Rembrandt

A galeria de arte norueguesa Soli Brug perdeu um rascunho do pintor Rembrandt após comprá-la de um colecionador britânico. O desenho, feito em 1658, foi enviado por correio normal. O diretor da galeria alegou que usar envio especial seria “muito caro”.

DIE WELT

Juiz estuda proibir brincos em crianças

Depois da polêmica sobre a proibição de circuncisões em menores de idade, a Justiça alemã agora avalia proibir brincos em crianças. Um juiz de Berlim decidirá até o dia 31 se considera ilegal furar as orelhas de menores e qual será a punição, se for o caso.

REYKJAVIK GRAPEVINE

Polícia de Reykjavik abre canal no YouTube

A polícia da capital islandesa, Reykjavik, criou seu próprio canal no YouTube para tentar educar a população. O acervo disponível tem diversos vídeos com instruções sobre trânsito, consumo de bebidas alcoólicas e cuidados para atravessar as ruas.