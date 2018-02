Websfera de segunda-feira

THE TORONTO STAR

Canadenses reclamam de dinheiro que derrete

O banco central do Canadá recebeu uma onda de reclamações após a entrada em circulação de uma série de cédulas planejadas para serem “indestrutíveis”. Feitas com um polímero especial, as notas não podem ser rasgadas e são à prova d’águas, mas derretem quando deixadas nos carros em dias quentes.

HAARETZ

Israel critica exposição com corpos humanos

O procurador-geral do governo israelense, Yehuda Weinstein, apresentou à Suprema Corte do país um protesto contra a exposição “Corpos”, em cartaz em uma galeria de Tel Aviv. A mostra exibe corpos humanos dissecados e, para Weinstein, desrespeita os mortos.

THE NEW YORK TIMES

Atlanta aumenta imposto para reduzir o trânsito

A cidade de Atlanta decidiu aumentar o imposto sobre vendas de veículos para tentar solucionar o trânsito. A previsão é de arrecadar cerca de US$ 8,5 bilhões em 10 anos e investir o valor em obras que melhorem a fluidez nas ruas.

REUTERS

Dupla desiste de recorde de voo em balões

Dois homens que tentavam bater o recorde mundial de voo com balões de hélio tiveram que interromper a jornada devido ao mau tempo. Usando bancos de jardim amarrados aos balões, a dupla pretendia viajar do Estado americano do Oregon até Idaho.