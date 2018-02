Websfera de segunda-feira

THE GUARDIAN

Britânico detido por fazer piada é absolvido

O britânico Paul Chambers, detido e condenado em primeira instância por fazer uma piada sobre bombas no Twitter, venceu um recurso judicial e reverteu a condenação. O “crime” de Chambers foi enviar para a rede social uma mensagem reclamando sobre problemas de atraso no aeroporto de South Yorkshire dizendo que “explodiria o lugar”.

WIRED

Europa quer usar drones para vigiar imigração

A Comissão Europeia planeja usar aviões não tripulados para vigiar o fluxo de imigrantes ilegais no Mediterrâneo. O programa faz parte de um pacote de segurança proposto a todos os países integrantes da União Europeia e custaria US$ 410 milhões.

REUTERS

Plano de demolir bairro é criticado em Berlim

Os planos das autoridades de Berlim para demolir uma vizinhança do período soviético no Leste da cidade causaram reações negativas de setores de conservação de patrimônio. A demolição seria “perder parte do passado”, segundo os críticos.

FRANCE 24

Japão equipara canetas a armas em importação

As regras de importação de armamentos no Japão passaram a incluir alguns tipos de canetas fabricadas no exterior. Importadores precisarão obter licenças especiais antes aplicadas apenas a “armas convencionais” antes de levarem os produtos ao país.