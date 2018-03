Websfera de segunda-feira

CORRIERE DELLA SERA

Chefão mafioso é preso durante passeio na praia

A polícia do balneário italiano de Ioppolo capturou um dos chefes do clã Pesce, braço da Ndrangheta, a máfia da Calábria. Roberto Matalone foi identificado e preso enquanto descansava em uma praia. De acordo com a versão dos policiais que o pegaram, o criminoso estava lendo o livro Caçadores de Mafiosos quando foi detido.

WIRED

Arqueólogos acham chá de 900 anos nos EUA

Arqueólogos encontraram traços de um chá de 900 anos em potes encontrados em um sítio perto de St. Louis, no Estado americano do Missouri. A bebida, de acordo com as análises posteriores, tinha um alto teor de cafeína. Os cientistas acreditam que serviria para rituais.

THE EXPRESS TRIBUNE

Político indiano defende o estilo ‘rouba, mas faz’

Shivpal Singh Yadav, secretário de Obras Públicas de um dos Estados mais importantes da Índia, virou alvo da opinião pública após defender sua versão do “rouba, mas faz”. Yadav declarou que o homem público que trabalha duro tem direito de roubar “um pouco”

VILLAGE VOICE

Grupo de hip hop abre processo contra o FBI

Os integrantes do grupo de hip hop americano Insane Clown Posse (Bando do Palhaço Louco, em tradução livre), abriu um processo contra o FBI.

A briga é para tentar reverter uma decisão federal que passou a classificar grupos organizados de fãs da banda como “gangues”.