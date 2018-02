Websfera de sexta-feira

LA REPUBBLICA

Jovens cruzam a Itália montados em mulas

Federico Price e Mirko Adamo acharam uma forma cansativa de entregar uma carta de protesto ao presidente Giorgio Napolitano. Os jovens saíram de Palermo, na Sicília, de balsa e depois foram até Roma montados em mulas. A viagem durou 71 dias.

THE GUARDIAN

Britânicos são presos por explorar escravos

O casal James e Josie Connors foi preso por manter desempregados e alcoólatras como escravos em Bedfordshire, na Grã-Bretanha. Eles se aproveitavam de pessoas em condições frágeis e criaram uma rede de exploração do trabalho sem remuneração.

TIME

Dono encontra carro 40 anos após o roubo

Bob Russell, morador de Austin, no Estado americano do Texas, encontrou seu carro roubado há 40 anos à venda no site eBay. Russell informou a polícia e conseguiu recuperar o carro – após pagar os US$ 600 cobrados pelos serviços de guincho e pátio.