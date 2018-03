Websfera de sexta-feira

MILITARY TIMES

Mascote iraquiano dos Marines morre nos EUA

Smoke, um jumento iraquiano adotado por fuzileiros navais americanos como “mascote de guerra”, morreu de causas naturais em uma base militar do Estado de Nebraska. O animal foi encontrado por um batalhão dos Marines em 2008, na região de Faluja, e virou bicho de estimação, sendo levado para os EUA ao final das missões no Iraque.

CLARÍN

Protesto libera pedágios em estradas argentinas

Um protesto do sindicato da categoria levou os funcionários das praças de pedágio na Argentina a liberarem a passagem gratuita. A medida, que começou a valer ontem, duraria por “tempo indeterminado”, segundo os representantes dos trabalhadores.

REUTERS

Alemão tido por morto reaparece após 31 anos

Rene Seiptius, um alemão que foi registrado como um dos mortos ao tentar cruzar da Alemanha Oriental para a Ocidental, foi localizado 31 anos após sua “morte”. Seiptius estava em uma lista de assassinados no museu Haus am Checkpoint Charlie.

HUFFINGTON POST

Homem é condenado por armazenar água da chuva

Gary Harrington, morador do Estado americano do Oregon, foi condenado a 30 dias de prisão e uma multa US$ 1,5 mil por armazenar água da chuva em um depósito gigante. Harrington não tinha licença para manter o depósito em uma reserva ambiental.