Websfera de sexta-feira

THE ATLANTIC

Jornal recria cena de príncipe Harry pelado

O jornal britânico The Sun encontrou um jeito de driblar o pedido de respeito à privacidade do príncipe Harry, que apareceu pelado em fotos que circularam na internet. Para não publicar as fotos verdadeiras do príncipe, o diário resolveu fazer uma “reconstituição” das cenas usando dois funcionários como modelos. As fotos estamparam a capa da publicação.

CHINA DAILY

Ativistas chineses são recebidos como heróis

Dezenas de chineses foram a um porto de Hong Kong para receber 14 ativistas que navegaram até as ilhas Diaoyu para “reafirmar a soberania” da China sobre o território. As ilhas são disputadas com o Japão e o episódio elevou as tensões entre os países.

AP

Americano ganha na loteria ‘por engano’

Richard Brown, morador do Estado americano de Massachusetts, ganhou US$ 1 milhão com um bilhete de loteria que recebeu por engano. Brown pagou por um tipo diferente de bilhete , mas não se importou com a confusão e decidiu “arriscar”.

BBC

Lei contra anonimato na web é vetada em Seul

Magistrados sul-coreanos decidiram impedir o avanço de um projeto que impediria o anonimato na internet no país. Para os juízes, a lei exigindo uso de nome verdadeiro no acesso seria antidemocrática e uma afronta à liberdade de expressão.