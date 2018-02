Websfera de terça-feira

AL-ARABIYA

‘Falso Mubarak’ quase é linchado no Cairo

Parecido com o ex-ditador Hosni Mubarak, um turista iemenita que visitava o Cairo escapou por pouco de um linchamento. Uma multidão cercou o carro de Mohamed Shumari, acreditando que era na verdade Mubarak tentando escapar da prisão. Shumari teve de mostrar o passaporte e o sotaque iemenita para convencer os egípcios em fúria.

THE GLOBE AND MAIL

Kim Jong-un cria show com bonecos da Disney

O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, mostrou seu gosto pelo entretenimento ocidental e criou um show com bonecos da Disney em Pyongyang. O espetáculo com atores vestidos de Mickey e Minnie foi revelado pela agência de notícias KRT.

GLOBAL NEWS

Canadense publica suas ‘barbeiragens’ e é preso

A polícia de Montreal prendeu um jovem de 18 anos que publicou no YouTube um vídeo gravado ao volante. O rapaz divulgou as imagens para se gabar de dirigir em alta velocidade desviando de outros carros perigosamente em uma estrada.

AFP

Juiz condena Irã a indenizar americanos

Um juiz federal americano determinou que o Irã pague uma indenização de US$ 813 milhões às famílias de 241 soldados mortos em 1983 no Líbano. O magistrado entendeu que o regime iraniano patrocinou um atentado com um caminhão-bomba.