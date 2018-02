Websfera de terça-feira

DEUTSCHE WELLE

HQ contará história de mercenários no Iraque

As operações de mercenários contratados para trabalhar no Iraque vão virar história em quadrinhos nos Estados Unidos. A HQ será inspirada nos relatos de homens ligados à Blackwater, maior fornecedora de serviços de segurança particulares no país do Oriente Médio. O livro promete contar a “realidade” da vida dos mercenários em Bagdá.

HAARETZ

Hungria investiga ataque neonazista a cemitério

A polícia de Kaposvar, na Hungria, investiga um ataque de neonazistas a um cemitério judaico. Mais de 50 túmulos foram vandalizados e suásticas foram pichadas em vários deles. O prefeito da cidade declarou estar “triste e enojado” com os atos.

CLARÍN

Buenos Aires dá ultimato a 23 mil donos de carros

A prefeitura de Buenos Aires deu um ultimato a cerca de 23 mil donos de veículos que circulam pela capital com placas de outros lugares para pagarem menos imposto. Os motoristas terão até 15 dias para regularizarem a situação e pagarem os tributos.

ABC.ES

Prefeito proíbe oração muçulmana em público

O prefeito da cidade espanhola de Badalona, Xavier García Albiol, proibiu que muçulmanos façam suas orações diárias em locais públicos e exige que procurem “locais alternativos”. A medida foi duramente criticada pelo caráter preconceituoso.