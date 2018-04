Yoani Sánchez comenta em rede social mudança em regras para viagens em Cuba

Texto atualizado às 15h10

HAVANA – A blogueira cubana Yoani Sánchez, colunista do Estado, comentou pelo Twitter, nesta terça-feira, 16, a decisão do governo de Havana de não exigir mais, a partir do dia 14 de janeiro de 2013, que os cidadãos do país obtenham permissão de saída para viajar ao exterior. No começo do ano, Yoani tentou visitar o Brasil mas foi proibida de deixar Cuba, apesar de ter recebido visto de Brasília.

Segundo a mídia estatal cubana, a medida é uma “atualização” das leis de imigração e reflete “circunstâncias atuais e futuras”. Na rede social, Yoani escreveu: “Já tenho uma mala pronta para viajar. Vou ver se consigo voo para o dia 14 de janeiro, para estrear a nova lei”, em referência à data anunciada para a entrada em vigor da nova lei.

Logo depois, contudo, a blogueira hesitou: “Meus amigos disseram para eu não ter ilusões com a nova ‘lei de imigração’. Disseram que eu estou na ‘lista negra’. Mas vou tentar!”

Prisão

No início de outubro, Yoani foi presa, junto ao marido, Reinaldo Escobar, e o jornalista independente Agustín Díaz. Eles tentavam cobrir o julgamento do espanhol Ángel Carromero em Bayano, no leste de Cuba. Eles foram liberados 30 horas depois.

Carromero responde pelo homicídio culposo (sem intenção de matar) dos dissidentes Oswaldo Payá e Harold Cepero, mortos em 22 de julho, quando o carro conduzido pelo estrangeiro bateu contra uma árvore.

Luta

Autora do blog Generación Y e ganhadora de diversos prêmios internacionais de jornalismo e defesa dos direitos humanos, Yoani tem denunciado na internet detenções-relâmpago de diversos dissidentes nos últimos tempos.