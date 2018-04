Yoani Sánchez: Venezuela é ‘viagra’ para Cuba

Em entrevista ao jornal venezuelano El Universal, a blogueira cubana Yoani Sánchez afirmou que os acordos de cooperação econômica entre a Venezuela e Cuba têm sido como um ‘viagra’ para o regime da ilha.”A metáfora é um pouco forte, mas ilustrativa, para explicar: Hugo Chávez tem sido para o governo cubano como o ‘viagra’ para um homem envelhecido, dando uma oportunidade de uma vida que já não tinha e prolongar uma existência já cancelada”, afirmou. Segundo ela, a relação entre os dois países seria “muito mais grave que o fim do do subsídio soviético no começo dos anos 1990”.

A Venezuela fornece 90 mil barris diários de petróleo e derivados para a ilha, que paga principalmente com a presença de 30 mil médicos cubanos em território venezuelanos e centenas de treinadores esportivos. Leia a íntegra da entrevista no jornal