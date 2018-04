Zapatero quer manter relações ‘magníficas’ com Dilma no poder

O presidente do governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, enviou um telegrama a Dilma parabenizando-a pela vitória nas eleições e se comprometendo a seguir trabalhando para que relação bilateral entre Brasil e Espanha continue “magnífica”.

Fontes do Governo espanhol informaram que o chefe do Executivo, em sua primeira mensagem de felicitação, desejou sucesso a Dilma. “Seguiremos trabalhando para que as relações entre nossos dois países continuem em um nível magnífico”, disse Zapatero.