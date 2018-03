32 anos depois da guerra, presidente do Vietnã visita os EUA

O presidente vietnamita, Nguyen Minh Triet, viajou nesta segunda-feira, 18, para os Estados Unidos em visita oficial. Esta é a primeira visita de um chefe de Estado do Vietnã ao país desde o final da guerra (1965-1975). Diplomatas do Ministério do Exterior do Vietnã disseram que durante a viagem de seis dias, Triet se reunirá com parlamentares e o presidente dos EUA, George W. Bush. A visita tem como objetivo acelerar os acordos comerciais entre os dois países e projetos em educação e ciência. O presidente é acompanhado por ministros, autoridades e dezenas de empresários vietnamitas. Espera-se que as conversas de Triet e Bush resultem em uma série de acordos no valor de US$ 4,5 bilhões. Há um mês, o Congresso americano aprovou uma resolução de condenação à campanha de Hanói contra dissidentes políticos e Bush se reuniu com grupos de vietnamitas-americanos que combatem o regime comunista. No entanto, Bush convidou pessoalmente o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Tan Dung, a visitar Hanói após a missão de Triet. De acordo com os números do Ministério do Comércio vietnamita, o comércio entre Vietnã e EUA alcançou US$ 9,7 bilhões em 2006, acima dos US$ 8,7 bilhões do ano anterior.