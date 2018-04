À beira da falência, Califórnia se torna Estado em liquidação

A Califórnia, que até bem pouco tempo era o Estado mais próspero dos EUA, pede socorro. À beira da falência, com um rombo de US$ 25 bilhões no orçamento, o governador Arnold Schwarzenegger colocou à venda centros de exposições, arenas e parques de diversão. Entraram no prego até a prisão de San Quentin, onde são executados os presos do Estado, e o Coliseu de Los Angeles, palco da abertura e encerramento das Olimpíadas de 1984.

O aperto é tão grande que Schwarzenegger está cogitando de economizar uns trocados com a libertação de 38 mil presos. Seria um alívio para os cofres públicos e para as 33 prisões do Estado, superlotadas graças ao excesso de zelo em trancafiar imigrantes ilegais.

Segundo dados oficiais, a dívida estadual cresce US$ 1,7 milhão a cada hora. A taxa de desemprego disparou de 6,6%, em abril de 2008, para 11% e é hoje a quinta maior do país. A arrecadação de imposto de renda caiu 20% em relação ao ano passado e os títulos da dívida pública da Califórnia foram recentemente rebaixados - hoje são os de menor valor entre todos os 50 Estados americanos.

O Estado ainda é o mais rico e populoso dos EUA. Os bilionários continuam endinheirados. Os estúdios de Hollywood, as vinícolas do Napa e as empresas do Vale do Silício seguem faturando alto. Com um PIB de US$ 1,8 trilhão - 13% da riqueza dos EUA -, a Califórnia seria a nona economia do mundo se fosse uma nação à parte.

No entanto, de acordo com especialistas, além da crise econômica global, que afetou todos os Estados americanos, a Califórnia tem problemas crônicos. Primeiro, uma legislação esdrúxula. Para aprovar o orçamento anual é preciso dois terços das duas Casas legislativas estaduais - o que permite à oposição, mesmo em minoria, emperrar as votações.

Sem conseguir aprovar as contas do Estado, cada vez mais no vermelho, os legisladores californianos não conseguem cobrir os gastos públicos porque, para aumentar a carga tributária, também precisam de uma maioria de dois terços no Legislativo.

Outro sério problema é o abuso da democracia direta. O Estado permite a inclusão de iniciativas populares que engordam as cédulas eleitorais. Na Califórnia, porém, os requisitos para o recolhimento de assinaturas são frouxos e é fácil transformar em lei qualquer bobagem.

Entre as inutilidades já aprovadas estão a regulamentação da profissão de quiroprático, a proibição do consumo de carne de cavalo e a autorização para que índios administrem cassinos. O Instituto de Políticas Públicas da Califórnia estima que sejam votadas em média dez iniciativas por ano no Estado.

Boa parte dessas propostas, quando aprovadas, aumentam os gastos do governo e transformam em bagunça a Constituição estadual, que já foi emendada mais de 500 vezes e é conhecida por ser a terceira mais longa do mundo - atrás apenas da Constituição da Índia e da do Alabama.

Há duas semanas, num gesto de desespero, Schwarzenegger tentou resolver o problema fiscal patrocinando seis novas iniciativas para reduzir a dívida pública, mas só uma vingou: a que congela os salários dos políticos estaduais quando houver déficit orçamentário.

Sem saída, o governador, que tem a aprovação de apenas 30% da população, anunciou a redução de programas sociais, como a cobertura médica para 225 mil crianças, a demissão de bombeiros e professores e o corte de vagas em universidades.

O desempenho de Schwarzenegger levou o escritor George Will a chamá-lo de "o melhor governador que os Estados vizinhos da Califórnia já tiveram". "Muita gente está fugindo do Estado. A Califórnia está exportando talento para o restante do país e importando pobreza do México", escreveu Will em sua coluna no jornal The Washington Post.

Em maio, o governador extinguiu autarquias, agências e conselhos estaduais inúteis, como o Departamento de Barcos e Canais ou o Escritório de Medicina Naturopática. O que não foi exterminado por ele, foi unificado, já que muitas dessas secretarias tinham atividades parecidas. Peter Schrag, autor do livro California: America High-Stakes Experiment calcula que existam hoje no Estado 7 mil entidades estaduais e municipais com funções sobrepostas.

Para muitos analistas, o problema da Califórnia é viver entre o sonho dos democratas de um Estado de bem-estar social, nos moldes europeus, e a obstinação dos republicanos em não aumentar impostos.

"A conta não fecha", disse ao Estado Micah Weinberg, analista do instituto New America Foundation. "Mas o problema não está nos políticos, mas nos californianos. Nós aprovamos essas iniciativas que viraram lei e tornaram a Califórnia ingovernável."