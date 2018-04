Acesso à maior usina nuclear dos EUA é fechado A usina de energia Palo Verde Nuclear, maior dos Estados Unidos, foi fechada nesta sexta-feira após seguranças notarem um artigo suspeito em um carro de um trabalhador do local, informou a operadora da usina, Serviço Público do Arizona (SPA). "Não há ameaça à usina", disse Jim McDonald, porta-voz da SPA, sem explicar qual era o artigo suspeito. Ele também afirmou que não havia risco às pessoas. A usina, que tem três reatores nucleares e está a 50 milhas a oeste de Phoenix, continuou a operar, segundo a SPA. O funcionário dono do carro não era empregado regular da SPA, que opera a Palo Verde para seus sete proprietários, disse Damon Gross, da SAP. Fechar a fábrica causou agitação da mídia local de Arizona, mas McDonald disse que o caso "não era nada de mais". (Rerpotagem adicional de Bernie Woodall em Los Angeles)