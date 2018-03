Acidente com avião pequeno em Minnesota mata 8 pessoas Oito pessoas morreram em um acidente com um pequeno jato executivo perto de um aeroporto no sul de Minnesota (EUA) nesta quinta-feira, informaram autoridades. As vítimas eram clientes de um companhia de vidro para construção que se dirigiam para Owatonna, uma cidade ao sul de Minneapolis onde a firma tem sua sede, informou a empresa Viracon Inc. Um porta-voz para o Departamento de Segurança Pública de Minnesota disse que sete foram mortos com o impacto, e um oitavo morreu no hospital. Ele disse que houve uma confusão sobre a quantidade de pessoas que estavam no avião, e que poderia haver uma nona vítima. O avião era um jato Hawker 800 que operava como o vôo 81 da East Coast Jets. O vôo havia saído de Atlantic City, em Nova Jersey, disse a Administração Federal de Aviação. O acidente aconteceu próximo de uma pista do aeroporto perto de Owatonna. Segundo a imprensa local, houve uma tempestade com ventos fortes na região na hora do acidente. Um porta-voz para a Viracon disse que os passageiros do avião compareceriam a uma reunião nos escritórios da companhia, e que nenhum dos passageiros trabalhava para a empresa. A Viracon recentemente assinou um contrato para fornecer vidros para a nova Freedom Tower, que será construída em Nova York no local do antigo World Trade Center. (Reportagem de Michael Conlon)