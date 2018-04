Acidente com ônibus escolar mata 4 em Minnesota, EUA

Uma batida envolvendo um ônibus escolar e outros veículos no sudoeste de Minnesota matou quatro estudantes. Alguns feridos foram levados por motoristas para hospitais próximos. O ônibus bateu em uma van por volta das 15 horas de terça-feira na auto-estrada de Cottonwood. Então o veículo escolar se chocou contra um caminhão picape e tombou, disse um policial. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas. Segundo informações oficiais, 28 estudantes e o motorista estavam no ônibus no momento do acidente. As vítimas ainda não foram identificadas e nem as idades foram informadas.