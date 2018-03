Acidente de avião em Minnesota mata 7 pessoas Pelo menos sete pessoas morreram num acidente com um pequeno avião em um aeroporto no sul de Minnesota (EUA), informou a imprensa local nesta quinta-feira. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto de Owatonna, uma cidade com cerca de 20.000 habitantes ao sul da capital Minneapolis, de acordo com o jornal da cidade Star Tribune e uma emissora local de TV. O avião tinha partido de Nova Jersey para a área de Owatonna, segundo a reportagem. A mídia acrescentou que houve uma tempestade na região na hora do acidente. (Reportagem de Michael Conlon)