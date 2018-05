Acidente em caravana de Bush causa morte de policial

Um policial morreu na segunda-feira, 27, ao cair de sua moto quando escoltava a caravana do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, rumo ao aeroporto de Albuquerque, no estado do Novo México, informou a Casa Branca. Germain Casey, que ia à frente da caravana, bateu em outra moto e morreu quando recebia socorro dos médicos de uma ambulância presidencial, disse um canal de televisão de Albuquerque. Bush se disse consternado com a morte do agente e disse que esta noite telefonaria para a viúva. "É uma difícil missão servir e proteger os cidadãos, e eu sempre estarei agradecido pelo serviço do agente Casey", acrescentou. Bush viajou na segunda ao Novo México para participar da campanha para a reeleição do senador republicano Pete Domenici. Há um ano um policial do Havaí morreu num acidente quando fazia parte da escolta de Bush.