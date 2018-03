Acidente mata 3 migrantes na costa de Miami; brasileiros a bordo Três migrantes morreram e outros 26 ficaram foram resgatados depois do encalhe de um barco pesqueiro que tentava chegar à Flórida, em um dos locais mais ricos dos EUA, segundo a Guarda Costeira. As autoridades vasculham o litoral em frente a Miami depois que alguns sobreviventes disseram que poderia haver mais gente na água. A maioria dos imigrantes disse ser da República Dominicana, mas quatro afirmaram ser brasileiros, segundo a Guarda Costeira. Sobreviventes que chegam a nado à praia foram encaminhados à Patrulha de Froteiras dos EUA, e aqueles regatados no mar estavam sendo interrogados num barco da Guarda Costeira. A embarcação de 30 pés encalhou na ilha Fisher, um reduto de ricos ao sul de Miami.