Acidente no metrô de Washington mata 6 e deixa vários feridos

Um trem do metrô subiu em cima do outro em acidente em Washington. Foto: AP

WASHINGTON - Dois trens do sistema de metrô de Washington se chocaram nesta segunda-feira, 22, entre as estações Takoma e Fort Totten. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, disse o prefeito da capital americana, Adrian Fenty. "Neste momento, entendo que esse é o pior acidente da história do nosso sistema de metrô", afirmou.

O desastre ocorreu às 17h10 locais, na hora do rush, quando um trem composto por seis vagões se chocou contra outro que seguia na frente e saiu dos trilhos, deixando um número não determinados de passageiros presos nas ferragens. Após a colisão, um dos trens subiu em cima do outro. Logo depois do acidente, o sistema ferroviário foi evacuado.

Um dos mortos é o motorista de um dos trens, de acordo com um porta-voz do metrô. O gerente-geral do metrô, John Catoe, disse que pelo menos 60 pessoas foram retiradas dos vagões. "Eu não sei qual é a causa deste acidente", afirmou, ressaltando que é muito cedo para especular as causas. O chefe do Corpo de Bombeiros da cidade informou que 70 pessoas haviam sido tratadas por ferimentos.

De acordo com oficiais do metrô, os dois trens seguiam na mesma direção. "Obviamente, alguma coisa aconteceu errada para dois trens estarem na mesma pista", disse a porta-voz do metrô Lisa Farbstein, segundo o jornal The Washington Post.

Um representante do Corpo de Bombeiros de Washington, Alan Etter, disse à imprensa local que as equipes de resgate seguem trabalhando no local do acidente e disse que o número de vítimas pode aumentar. Os hospitais foram avisados sobre a iminente chegada de novos pacientes, explicou.

A passageira Jodie Wickett contou à emissora de televisão CNN que ela estava sentada em um dos trens, enviando mensagens de texto em seu celular, quando sentiu o impacto. "A partir daquele momento, tudo aconteceu muito rápido. Eu fui jogada do banco e bati minha cabeça". Enfermeira, Wickett disse que ficou no local tentou ajudar pessoas mais gravemente feridas.

O acidente com os dois trens ocorreu em um ponto no Estado de Maryland no qual os vagões ainda circulam pelo exterior, antes de entrar na rede subterrânea da capital americana. Diariamente, cerca de 3,5 milhões de pessoas utilizam a rede de transporte público de Washington.

A Linha Vermelha, onde os trens colidiram, é a que recebe mais passageiros. O acidente desta segunda acontece dois anos após um trem subterrâneo sair dos trilhos no centro da cidade. Na ocasião, 20 pessoas foram hospitalizadas.