Acordo político pode evitar briga por teto da dívida dos EUA

A abordagem, delineada em várias propostas em circulação no Capitólio, estabelece metas específicas de poupança e exige cortes automáticos de gastos e possivelmente aumento de impostos, caso os objetivos não sejam atingidos.

As brigas relacionadas à criação de impostos aos norte-americanos ricos e aos programas de saúde para os pobres e idosos seriam deixadas para mais tarde.

Essa via daria aos congressistas cobertura política enquanto votam para permitir que o governo peça emprestado mais que o limite atual de 14,3 trilhões de dólares, uma medida à qual se opõe fortemente o movimento do Tea Party e outros conservadores da área fiscal que querem um corte drástico nos gastos do governo.

Congressistas e analistas de Washington afirmam que isso poderá evitar um confronto maior sobre o limite da dívida que poderia se estender por semanas depois que o limite for alcançado em meados de maio.

"Isso permite que você construa alguma confiança entre os dois lados e passe pelo limite da dívida e tire esse problema das costas do mercado," disse Joe Minarik, especialista em orçamento do Comitê para o Desenvolvimento Econômico, que ajudou a redigir um plano para os parlamentares esta semana.

Os republicanos afirmam que não votarão pela elevação do limite sem medidas para controlar a dívida, mas os democratas provavelmente vão se opor a cortes maiores nos gastos.

Com a temporada eleitoral de 2012 já em andamento, o compromisso poderá se provar fugaz, caso os parlamentares entrem em questões polêmicas como impostos e sistema de saúde em meio ao debate sobre o aumento do teto da dívida.

(Reportagem adicional de Kim Dixon e Thomas Ferraro)