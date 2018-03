Acusado de 11/09 diz querer morrer e denuncia tortura Por Jane Sutton BASE NAVAL DOS EUA NA BAÍA DE GUANTÁNAMO, Cuba (Reuters) - O acusado de ter planejado os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos compareceu na quinta-feira diante de uma corte militar norte-americana, recitou uma oração em homenagem a Alá e disse que receberia com satisfação a pena de morte. "É isso o que eu desejo, tornar-me um mártir", afirmou a uma corte de crimes de guerra montada na base norte-americana da baía de Guantánamo, em Cuba, o paquistanês Khalid Sheikh Mohammed, o mais importante membro da Al Qaeda mantido sob custódia pelos EUA. Mohammed e outros quatro réus, todos acusados de planejar os ataques, compareceram pela primeira vez diante de uma corte para responder a acusações que podem condená-los à morte. Quando o juiz lhe perguntou se estava satisfeito com o advogado militar dos EUA apontado para defendê-lo, Mohammed ficou em pé e começou a cantar em árabe, parando de tempos em tempos a fim traduzir as frases para o inglês. "Meu escudo é Alá altíssimo", disse, acrescentando que sua religião o proibia de aceitar o advogado norte-americano e que desejava defender-se sozinho. Mohammed criticou os EUA por manterem missões militares no Afeganistão e no Iraque, realizando o que descreveu como uma "guerra de cruzados" e aprovando leis ilegais, incluindo as que autorizariam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O juiz, coronel do Corpo de Fuzileiros Ralph Kohlmann, tentou, sem sucesso, convencer o réu a aceitar um advogado. Mohammed parecia envelhecido e imponente, apresentando uma longa barba grisalha e óculos grandes. O acusado usava uma túnica branca e um turbante, contrastando com a amarrotada camiseta branca que vestia quando da fotos tiradas depois da captura dele, durante uma operação realizada em 2003, no Paquistão. Mohammed e os co-réus Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Mustafa Ahmed al-Hawsawi e Walid bin Attash são acusados de atos terroristas e de conspirarem com a Al Qaeda a fim de assassinar civis nos ataques que fizeram o governo do atual presidente norte-americano, George W. Bush, declarar a chamada "guerra contra o terror". Os quatro também enfrentam 2.293 acusações de assassinato, uma para cada pessoa morta nos ataques de 2001, quando aviões de passageiro foram jogados contra o World Trade Center, em Nova York, contra o Pentágono, em Washington, e sobre um campo de cultivo na Pensilvânia. ACUSAÇÃO DE TORTURA Segundo revelaram transcrições dos interrogatórios realizados por militares norte-americanos, Mohammed afirmou no ano passado que havia contatado Osama bin Laden com a proposta de sequestrar aviões de passageiro e jogá-los contra prédios importantes dos EUA. Na audiência de quinta-feira, no entanto, o réu questionou a veracidade das transcrições. "Eles traduziram mal as minhas palavras e colocaram palavras na minha boca", disse em inglês. "E tudo isso foi feito sob tortura", acrescentou. "O senhor sabe disso muito bem." A CIA (agência de inteligência dos EUA) reconheceu ter interrogado Mohammed usando uma técnica que simula afogamento e que é considerada um tipo de tortura por grupos de defesa dos direitos humanos. A promotoria espera iniciar o julgamento propriamente dito no dia 15 de setembro, uma data escolhida, segundo a defesa, para influenciar o resultado das eleições presidenciais nos EUA, que ocorrem em novembro. Todos os cinco réus, que podem ser executados, foram transferidos para Guantánamo em setembro de 2006 após ficarem cerca de três anos em prisões secretas da CIA.