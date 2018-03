Acusados do 11 de Setembro comparecem à corte em Guantánamo Por Jane Sutton BASE NAVAL DOS EUA NA BAÍA DE GUANTÁNAMO, Cuba (Reuters) - O membro da Al Qaeda acusado de ter planejado "de cabo a rabo" os ataques de 11 de Setembro de 2001 contra os Estados Unidos compareceu na quinta-feira, pela primeira vez, diante de uma corte militar norte-americana. Ele estava ao lado de quatro co-réus, em um julgamento por crimes de guerra realizado na baía de Guantánamo (Cuba) e que pode acabar com a execução deles. O paquistanês Khalid Sheikh Mohammed, o mais importante membro da Al Qaeda atualmente em poder dos EUA, sentou-se diante uma mesa da corte. Ele apresentava uma longa barba grisalha e óculos grandes. Em plena corte ele cantou um salmo a Alá e saudou a pena de morte. "Isto é o que eu quero, ser martirizado", disse Mohammed. O acusado usava uma túnica branca e um turbante, contrastando com a camiseta branca e amarrotada que vestia quando capturado e fotografado em uma operação de 2003, no Paquistão. Mohammed e os co-réus Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Mustafa Ahmed al-Hawsawi e Walid bin Attash são acusados de atos terroristas e de conspirarem com a Al Qaeda a fim de assassinar civis nos ataques que fizeram contra o governo do atual presidente norte-americano, George W. Bush. Os quatro também enfrentam 2.293 acusações de assassinato, uma para cada pessoa morta nos ataques de 2001, quando aviões comerciais foram jogados contra o World Trade Center, em Nova York, contra o Pentágono, em Washington, e sobre um campo de cultivo na Pensilvânia. Os cinco réus compareceram à corte espontaneamente e nenhum deles ficou algemado dentro da sala, disse uma porta-voz para os julgamentos. Antes de iniciar oficialmente a sessão, o juiz, coronel do Corpo de Fuzileiros Ralph Kohlmann, avisou que cortaria os alto-falantes colocados na área dos espectadores, do outro lado do muro de vidro que a separa da sala de audiências, caso fosse necessário a fim de impedir a divulgação de informações potencialmente secretas. Mohammed afirmou no ano passado que havia contatado Osama bin Laden com a proposta de sequestrar aviões e jogá-los contra prédios importantes dos EUA. Depois o acusado supervisionou a execução do plano, segundo revelaram transcrições dos interrogatórios realizados pelos militares norte-americanos. Os outros réus são acusados de ajudar a escolher, treinar e patrocinar os 19 sequestradores, de ajudá-los a fazer aulas de piloto e de ajudá-los a viajarem para os EUA.