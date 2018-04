Adolescente mata pais e dois irmãos em Baltimore

Um adolescente de 15 anos matou seus pais e seus dois irmãos em um bairro de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, e ligou para a Polícia passadas mais de 24 horas do homicídio múltiplo. Nicholas Waggoner Browning matou seus pais na última sexta-feira, mas só ligou à Polícia para informar do crime no sábado à noite, depois de ter passado o dia com os amigos. Os agentes o detiveram na manhã de domingo, quando ele confessou ter cometido o homicídio quádruplo. Os mortos são os pais, John e Tamara Browining, de 45 e 44 anos, e os adolescentes Gregory, de 1 anos, e Benjamin, de 11. Ele pode ser condenado por assassinato em primeiro grau, mas não poderá ser sentenciado à pena de morte por ser menor de idade.