Adolescente que planejava atacar escola é preso nos EUA Um menino de 14 anos armado com um rifle e granadas caseiras foi preso na noite de quarta-feira após confessar que planejava "um ataque como o de Columbine" num colégio de um subúrbio de Filadélfia, disse a polícia na quinta-feira. O menino, que não foi identificado, contou que pretendia atacar o colégio Plymouth Whitemarsh repetindo o caso do colégio Columbine, no Colorado, onde dois alunos mataram 13 pessoas em 1999, segundo o subchefe de polícia Joe Lawrence. Graças à denúncia de um vizinho, a polícia prendeu o menino na sua casa, na localidade de Plymouth, ao norte de Filadélfia. Na casa havia um rifle 9 milímetros com mira a laser, 30 a 50 projéteis e quatro granadas de mão, uma já pronta e outras três em fase de montagem, segundo a polícia. O menino tinha aulas em casa, onde vivia com pai e mãe, que sabiam das armas, segundo Lawrence. A mãe comprou a arma para ele numa exposição, disse o policial. Lawrence não disse se o menino se inspirou no incidente de quarta-feira em Ohio, quando um estudante de 14 anos feriu dois adultos e duas colegas antes de se matar. (Por Jon Hurdle)