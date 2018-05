Aeroporto de St. Louis reabre depois de tornado nos EUA

Autoridades fecharam o aeroporto internacional de Lambert-St. Louis depois do tornado na sexta-feira, que quebrou os vidros do terminal e deixou buracos no telhado, espalhando destroços e danificando ao menos um avião.

Mais de mil operários foram enviados para trabalhar no aeroporto e trazê-lo de volta à atividade. A energia foi restaurada no terminal e voos puderam novamente aterrissar no sábado à noite, disseram autoridades locais.

Esperava-se que o aeroporto fosse reaberto oficialmente no domingo e a partida de voos volte ao normal. Aproximadamente 70 por cento das operações do aeroporto estão normalizadas.

O governador de Missouri, Jay Nixon, declarou estado de emergência e liberou recursos do Estado para ajudar na limpeza.

Ao menos 750 casas foram danificadas e quase 100 foram destruídas, disse Nixon. Houve feridos mas nenhum morto até agora.

Autoridades locais disseram que 47 mil pessoas ficaram sem eletricidade depois da tempestade.

(Por Bruce Olson)