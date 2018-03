Air Canadá eleva segurança após passageiro achar agulha em lanche

"Nós podemos confirmar que registramos o relato de um passageiro que encontrou o que parece ser uma agulha de costura em um sanduíche previamente preparado, num voo de Victoria (na província da Colúmbia Britânica) para Toronto, em 30 de julho", disse o porta-voz Peter Fitzpatrick, da Air Canadá.

A companhia aérea informou que as autoridades iniciaram uma investigação sobre a falha na segurança no voo. A empresa responsável pelos alimentos servidos a bordo foi imediatamente contatada após o acidente.

"Estamos trabalhando com nossos fornecedores para garantir que as medidas de segurança foram reforçadas", afirmou Fitzpatrick. "A segurança é sempre nossa maior prioridade, por isso estamos encarando esse assunto com muita seriedade."

O porta-voz disse que não foram encontradas outras agulhas em voos da Air Canadá. Ele não quis dar o nome da empresa fornecedora do sanduíche.

Esse foi o segundo incidente envolvendo agulhas de costura em alimentos servidos em aviões no último mês. O outro caso ocorreu em quatro voos da Delta de Amsterdã para os Estados Unidos, causando ferimentos em um passageiro.

