Airbus A380 colide com aeronave antes de decolar em Nova York

NOVA YORK - Um Airbus A380 da Air France colidiu nesta segunda-feira, 11, com uma aeronave menor de uma companhia aérea regional operada pela Delta Air Lines quando realizava a manobra de decolagem no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York, sem causar feridos, informou a emissora CNN.

O incidente aconteceu quando o A380, com destino a Paris com capacidade para transportar mais de 500 passageiros, chocou sua asa esquerda contra a parte traseira de outro avião quando estava a ponto de realizar a manobra de decolagem, segundo relatou um jornalista da CNN que viajava no avião da Air France.

As autoridades federais da aviação americana investigam o incidente, que envolveu um avião da Comair, uma empresa aérea regional que opera voos da Delta Air Lines. A aeronave procedia de Boston (Massachusetts) e no momento do acidente se dirigia à porta de desembarque.

O incidente ocorreu às 20h15 da hora local (22h15 de Brasília) e, segundo relato do jornalista da, o piloto do avião parou a nave, que foi cercada por várias equipes de bombeiros, assim como ocorreu com o outro avião.

Os passageiros dos dois aviões abandonaram as aeronaves, e todos os que viajavam na aeronave da Air France voltaram ao aeroporto nova-iorquino para recolherem suas malas.