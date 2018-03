Ajuda contra Aids colabora no combate ao extremismo, diz Bush

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou neste sábado que a ajuda de seu país para o desenvolvimento político e a luta global contra a Aids contribuem para derrotar grupos extremistas. Durante seu discurso de rádio aos sábados, Bush afirmou que promulgará na próxima semana um projeto de lei que o Congresso aprovou para ampliar a luta global contra a doença. Ao ajudar diversos países do mundo a combater a pobreza e a fome e a promover e fortalecer suas democracias "estamos ajudando a derrotar as forças do extremismo violento oferecendo uma visão mais otimista da liberdade", afirmou Bush. Além disso, ele disse que outros programas de assistência americana ajudam a promover a democracia ao combater a "desesperança", que "os inimigos da liberdade" exploram e usam para juntar adeptos.