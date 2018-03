Al Qaeda continua sendo a maior ameaça, diz Casa Branca A Al Qaeda continua sendo a ameaça terrorista "mais séria e perigosa" contra os Estados Unidos e deve intensificar seus esforços para infiltrar agentes no país, disse um relatório da Casa Branca na terça-feira. O texto diz que o grupo islâmico conseguiu proteger sua liderança, substituiu seus lugares-tenentes e "regenerou um esconderijo" nas áreas tribais do Paquistão, e continua buscando armas de destruição em massa (químicas, biológicas, radiológicas ou nucleares). Essa "Estratégia Nacional de Segurança Doméstica" é atualização de um documento emitido em julho de 2002 pela Casa Branca, ainda antes da ocupação do Iraque. Ele incorpora as conclusões de uma estimativa de inteligência nacional feita neste ano, que já alertava para a persistência da ameaça da Al Qaeda. "Embora tenhamos descoberto apenas um punhado de indivíduos nos Estados Unidos com laços com a cúpula da Al Qaeda, o grupo provavelmente vai intensificar seus esforços para colocar agentes aqui na pátria", disse o relatório. Fran Townsend, assessora de segurança doméstica da Casa Branca, disse que identificar agentes da Al Qaeda dentro dos EUA é "a maior prioridade individual" do FBI e do Departamento de Justiça. Apesar das suspeitas de que a liderança da Al Qaeda se esconde no Paquistão, a Casa Branca reiterou que o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, é útil no combate ao terrorismo. "Apreciamos alguns dos nossos maiores sucessos com nossos aliados do Paquistão", disse Townsend a jornalistas. Autoridades dos EUA suspeitam que o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, esteja escondido nas montanhosas e quase inacessíveis áreas tribais na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Um ex-chefe paquistanês de inteligência disse, porém, que seria mais fácil para Bin Laden se esconder numa cidade do que nas áreas tribais. O relatório da Casa Branca diz que o grupo xiita libanês Hezbollah pode ficar cada vez mais propenso a atacar os EUA caso considere que Washington representa "uma ameaça direta ao grupo ou ao Irã, seu principal patrocinador". O texto também manifesta preocupação com o uso de explosivos improvisados em um ataque em território norte-americano, devido à relativa facilidade de preparação, e antecipa que a Casa Branca está preparando uma estratégia nacional contra tal ameaça. (Reportagem adicional de Matt Spetalnick)